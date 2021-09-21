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Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден

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Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден
США надають беззастережну підтримку Ізраїлю, проте кращою гарантією мирного розвитку цієї країни стало б формування життєздатної держави палестинців, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.

"Наша підтримка незалежної єврейської держави незаперечна", - сказав він на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але я продовжую вірити, що концепція "дві держави для двох народів" - це найкращий спосіб гарантувати майбутнє Ізраїлю як єврейської демократичної держави, яка існує поряд з ефективним суверенною і демократичною палестинською державою", - продовжив президент США.

У той же час він зазначив, що світ нині далеко від досягнення цієї мети, але "здаватися не можна".

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Топ коментарі

  • Yman Yman
    Демократический Афган не даст сбрехать
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
  • Senator S 01a656ec
    Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
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