Створення палестинської держави гарантує демократичне майбутнє Ізраїлю, - Байден

США надають беззастережну підтримку Ізраїлю, проте кращою гарантією мирного розвитку цієї країни стало б формування життєздатної держави палестинців, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.

"Наша підтримка незалежної єврейської держави незаперечна", - сказав він на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але я продовжую вірити, що концепція "дві держави для двох народів" - це найкращий спосіб гарантувати майбутнє Ізраїлю як єврейської демократичної держави, яка існує поряд з ефективним суверенною і демократичною палестинською державою", - продовжив президент США.

У той же час він зазначив, що світ нині далеко від досягнення цієї мети, але "здаватися не можна".

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