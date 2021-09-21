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Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах, очікує з візитом у Києві

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Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах, очікує з візитом у Києві
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах і чекає його з візитом у Києві.

"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах. Упевнений, що особливе партнерство між Україною та Канадою надалі поглиблюватиметься. Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - написав Зеленський у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах. Вибори в Канаді відбулися 20 вересня. Про позачергові вибори Трюдо оголосив 15 серпня.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зебілів при баризі не влаштовував цукор по 12. Хуже нібудіт сказали лошари і тепер купують по 30.
  • індекс борщу та масового зубожіння
  • Герхард
    ЗЕ в своих видениях друг всем, все его знают и конечно же уважают.

    А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
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