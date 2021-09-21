Суд відпустив під особисте зобов'язання екскерівника львівського "Беркуту" Пацеляка, який розганяв Майдан
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Адвокатської дорадчої групи".
"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: з'являтися за кожну вимогу до суду; сповіщати прокурора і суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.
"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.
При цьому суд не поклав на обвинуваченого Пацеляка кілька обов'язків, про які просила у своєму клопотанні прокурор Ірина Самборська, а саме - не відлучатись з населених пунктів, в яких він зареєстрований та проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.
За інформацією "Адвокатської дорадчої групи", екскомандир батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18.02.2014 під час мирної ходи. Це події в Кріпосному провулку і на вул. Інститутській.
У справі 174 потерпілих, серед яких - 6 народних депутатів і двоє журналістів.
Пацеляк спочатку був під вартою, а пізніше його відправили під домашній арешт.