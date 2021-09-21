Антимайданівця Топаза звільнили від відповідальності за співучасть у викраденні людини
Таке рішення виніс Дарницький суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Антимайданівцю "Топазу" інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань.
За такий злочин передбачається покарання у вигляді не більше 5-ти років позбавлення волі.
Йдеться про викрадення Владислава Іваненко. У ніч на 21 січня 2014 року його переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували, вимагаючи "зізнань" про джерела фінансування Революції Гідності. Пізніше "тітушки" його відпустили.
За версією слідства, Кромський був пособником групи "тітушок", які викрали Іваненка.
Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення. Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!". 28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".