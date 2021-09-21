У 99% дітей, госпіталізованих з коронавірусом на Харківщині, - Delta-штам, - ОДА

У Харківській області у 99% госпіталізованих з COVID-19 дітей виявили штам "Дельта".

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти", - зазначив Хаустов.

Загалом, за його інформацією, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% (станом на ранок 21 вересня - 1372 пацієнти).

"Серед усіх хворих, що знаходяться в лікарнях зараз, приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання. І, за словами лікарів, відрізняється перебіг хвороби. У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", - говорить директор департаменту.

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Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош на брифінгу зазначив, що в його закладі знаходяться 153 пацієнти (всього є 240 ліжок), з них лише 16 були вакциновані, і лише 1 вакцинований із тяжким перебігом хвороби знаходиться в реанімації.

Наразі, в області в закладах "першої хвилі" є 3015 ліжок, із них із потоковим киснем - 2010.

За минулу добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 486 осіб. Всього зареєстровано 158519 випадків коронавірусу, із них 147936 хворих одужало, 3817 – померло (у тому числі за останню добу підтверджено 13 смертей від коронавірусу).