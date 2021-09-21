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Ліки від COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab доставлені в регіони, - МОЗ

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Ліки від COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab доставлені в регіони, - МОЗ
20 тис. флаконів Bamlanivimab і 40 тис. флаконів Etesevimab доставлені в регіони для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"В червні робоча група прийняла рішення щодо готовності включити до протоколу лікування (пацієнтів з COVID-19 – ред.) препарати Бамланівімаб та Етесевімаб у разі їх наявності в Україні. Сьогодні ліки вже в регіонах – відповідно оновлений протокол регулюватиме їхнє застосування", - сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Олександр Комаріда.

Препарати поставили в Україну 4 вересня за сприяння посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американської благодійною організацією Direct Relief.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

У міністерстві зазначають, що механізм дії препаратів полягає в блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, нейтралізує дію вірусу і сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.

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Топ коментарі

  • Siergiej Mironienko
    Эти препараты только проходят клинические испытания,похоже что как раз на украинцах их и хотят провести.
  • Oleh57
    А де Ви прочитали що я ці ліки критикую? І статей про корону прочитав "мільйон" і про ліки розробками яких займаються багато фірм світу читав але жодного слова про готові ліки для лікування хворих не зустрічав. Киньте посилання - з задоволенням прочитаю. Годиться англійська німецька польська російська мова.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется.

    Я бы поостерегся так смело это утверждать. Сходите на вики и сопоставьте к примеру описание захвата Крыма в украинском и российском сегментах.
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