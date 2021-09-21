"Не навчання, а робоча нарада", - в "Слузі народу" підтвердили великий захід

Партія "Слуга народу" збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників всіх гілок влади.

Про це повідомила в Telegram прессекретар партії Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України. Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада", - написала Палійчук.

Вона зазначила, що на захід пустять тільки вакцинованих учасників і тих, хто пред'явить негативний ПЛР-тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" не підтверджують інформації ЗМІ про нове навчання нардепів у Трускавці

Теми наради:



▶️обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;



▶️обговорення досягнень за минулі два роки;



▶️план законопроектних робіт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Член політради партії Михайло Радуцький спростував цю інформацію.