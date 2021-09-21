"Не навчання, а робоча нарада", - в "Слузі народу" підтвердили великий захід
Про це повідомила в Telegram прессекретар партії Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України. Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада", - написала Палійчук.
Вона зазначила, що на захід пустять тільки вакцинованих учасників і тих, хто пред'явить негативний ПЛР-тест.
Теми наради:
▶️обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
▶️обговорення досягнень за минулі два роки;
▶️план законопроектних робіт.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Член політради партії Михайло Радуцький спростував цю інформацію.