Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.
Виступ Глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.
76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.
Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.