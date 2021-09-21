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"Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу

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"Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу
18-річному Тимуру Бекмансурову, що відкрив 20 вересня стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті, ампутували ліву ногу до коліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Ногу довелося ампутувати через тромби. Одне з поранень Бекмансурова було в стегно. Крім цього, стрілець дістав поранення легкого, печінки, кишечника і пошкодження сечоводу.

Бекмансуров в реанімації на ШВЛ. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.

Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Еще и руки чтобы не смог вскрыть себе вены. А вообще он герой. Один столько москалей отправил к Кобздону на концерт.
  • Старый зольдат
    Жаль. Хороший человек. вылечить и выпустить. И патронов побольше дать.
  • Pacersoft Assa
    Папашка убивал детей в Чечне, Сирии и Украине, за это его наградили и выплатили 500 проклятых империалистических долларов. А сынок до Донбасса доехать не успел, потренировался пока на пермских детишках, за что его почему-то будут судить, и, подозреваю, не присудят награду, даже посмертно. Парадокс.
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