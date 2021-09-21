"Пермському стрільцю" Бекмансурову ампутували ногу
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18-річному Тимуру Бекмансурову, що відкрив 20 вересня стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті, ампутували ліву ногу до коліна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Ногу довелося ампутувати через тромби. Одне з поранень Бекмансурова було в стегно. Крім цього, стрілець дістав поранення легкого, печінки, кишечника і пошкодження сечоводу.
Бекмансуров в реанімації на ШВЛ. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.
Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.