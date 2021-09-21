Росіяни їздять у спеціальні тури в Сербію і Німеччину для вакцинації схваленим ВООЗ препаратом від COVID-19
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Невизнання російських вакцин від коронавірусу ВООЗ стимулює окремі категорії росіян шукати можливості зробити щеплення препаратом, що дає можливість подорожувати в більшість країн світу. Серед найпопулярніших країн для вакцинних турів - Сербія і Німеччина.
Найбільшим попитом у туристів користуються вакцинні тури в Сербію. Країна безкоштовно вакцинує іноземних громадян препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca і Sinopharm. Крім того, цей напрямок для росіян безвізовий, є регулярне авіасполучення. Вартість 3-денного туру без перельоту починається від 21 тис. рублів на людину, з перельотом - від 50 тис. рублів,
Вакцинний тур до Німеччини обійдеться туристу значно дорожче. Так, щеплення Pfizer / Biontech в Мюнхені обійдеться в 580 євро з людини або 50 тис. рублів за одну дозу (необхідно два щеплення). Щеплення Johnson & Johnson в Баден-Бадені - 870 євро з людини або 75 тис. рублів (потрібне одне щеплення). Додатково оплачуються послуги перекладача - від 60 євро на годину (мінімум дві години). Також буде потрібно оплатити переліт і проживання.
Нагадуємо, минулого тижня представники ВООЗ заявили про припинення заявки Росії на схвалення "Спутника V" до проведення нової інспекції заводу виробника. При цьому строки для завершення оцінки та реєстрації вакцини не називаються.