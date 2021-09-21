Росіяни їздять у спеціальні тури в Сербію і Німеччину для вакцинації схваленим ВООЗ препаратом від COVID-19

У РФ туроператори почали пропонувати російським туристам вакцинні тури за кордон, щоб зробити щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Невизнання російських вакцин від коронавірусу ВООЗ стимулює окремі категорії росіян шукати можливості зробити щеплення препаратом, що дає можливість подорожувати в більшість країн світу. Серед найпопулярніших країн для вакцинних турів - Сербія і Німеччина.

Найбільшим попитом у туристів користуються вакцинні тури в Сербію. Країна безкоштовно вакцинує іноземних громадян препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca і Sinopharm. Крім того, цей напрямок для росіян безвізовий, є регулярне авіасполучення. Вартість 3-денного туру без перельоту починається від 21 тис. рублів на людину, з перельотом - від 50 тис. рублів,

Вакцинний тур до Німеччини обійдеться туристу значно дорожче. Так, щеплення Pfizer / Biontech в Мюнхені обійдеться в 580 євро з людини або 50 тис. рублів за одну дозу (необхідно два щеплення). Щеплення Johnson & Johnson в Баден-Бадені - 870 євро з людини або 75 тис. рублів (потрібне одне щеплення). Додатково оплачуються послуги перекладача - від 60 євро на годину (мінімум дві години). Також буде потрібно оплатити переліт і проживання.

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Нагадуємо, минулого тижня представники ВООЗ заявили про припинення заявки Росії на схвалення "Спутника V" до проведення нової інспекції заводу виробника. При цьому строки для завершення оцінки та реєстрації вакцини не називаються.