Полковник ЗСУ Штефан судитиметься з блогеркою Маламан, яка образила Україну

Анатолій Штефан подає до Таїсії Маламан зустрічний позов про компенсацію моральної шкоди. Він хоче відсудити 300 тис. грн і обіцяє віддати їх на благодійність.

Про це Штефан розповів на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Як громадянин України, а не як військовослужбовець, я подаю зустрічний позов про відшкодування моральної шкоди, завданої мені даною особою. Я проситиму суд задовольнити позов у розмірі 300 тисяч гривень. У разі задоволення позову я перерахую 100 тисяч як благодійну допомогу на Головний шпиталь Міністерства оборони, 100 тисяч на Благодійний фонд "Повернись живим", 99 999 гривень на Благодійний фонд "Таблеточки" і 1 гривню позивачу", - сказав Штефан.

Адвокат офіцера Масі Найєм повідомив, що позов подається у зв’язку з недостовірними даними про Штефана, які 20 січня 2021 року Маламан виклала на відеохостингу Youtube.

"А саме за фрази: "офіцер ЗСУ воює з мирним населенням", "розмістив фотоколаж, де помістив моє усміхнене обличчя на фоні Алеї Героїв Небесної Сотні", "весь шквал цього негативу викликав наш герой Штірліц, сфальсифікувавши матеріали", "заради власної вигоди, заради хайпу Штірліц публікує це відео у всіх соцмережах, розсилає всім ЗМІ. Такі висловлювання порушують право на недоторканність честі та гідності та дискредитують репутацію полковника ЗСУ", - прокоментував Наєм.

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За словами адвоката, позовними вимогами проситимуть визнати цю інформацію недостовірною, спростувати її та відшкодувати завдану моральну шкоду.

Нагадаємо, блогерка Таїсія Маламан (di.rubens) прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а після між Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. В цей же день про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Пізніше від співпраці з дівчиною відмовилися Borjomi і Nestle.

Маламан подала на Штефана до суду. Вона стверджує, що інформація, яку поширив військовослужбовець, "сфальсифікована і свідомо неправдива".

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