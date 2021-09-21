Глава Міноборони Таран розповів про плани на оборонний бюджет-2022: Флот, реактивні системи залпового вогню, роботу над ракетним щитом

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що ініціатива президента Володимира Зеленського про збільшення оборонного бюджету-2022 значно посилить обороноздатність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ця ініціатива Президента України-Верховного Головнокомандувача дасть можливість втілити важливі довгострокові програми у сфері оборони. Серед іншого, Міноборони отримає фінансування розвитку ракетного озброєння, Військово-Морських Сил Збройних Сил України та нових наукових та дослідно-конструкторських робіт в сфері високих технологій", - заявив Таран.

За його словами, для потреб ВМС ми продовжимо програму будівництва кораблів класу "корвет" та забезпечимо постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", а також активізуємо роботу над розробленням ракетного комплексу корабельного базування, крім того продовжиться модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Зазначається, що в 2022 році Міноборони отримає можливість вести роботу над створенням вітчизняного ракетного щита. Передусім йдеться про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом "Сапсан".

На початок наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч".

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Крім того, планується прийняття на озброєння нового реактивного снаряду "Тайфун-1" до реактивної системи залпового вогню "Верба" та доведення реактивної системи залпового вогню проекту "Буревій" з використанням боєприпасу "Тайфун-2".

Також наголошується, що серед іншого буде збільшено фінансування наукових та дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій, до яких будуть залучені науково-технічні центри Національної академії наук України та підприємства Державного космічного агентства України.

"Це тільки частина багатьох практичних кроків зі зміцнення обороноздатності нашої країни, реалізувати які дозволить ініціатива Президента України про збільшення оборонного бюджету-2022", - заявив Таран.

Контроль Президента за станом справ у секторі безпеки і оборони дає підстави розраховувати на значний прогрес у питанні розбудови воєнних спроможностей України".

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Нагадаємо, 17 вересня Рада національної безпеки і оборони України проголосувала за збільшення оборонного бюджету країни в 2022 році з 5,93% до 5,95% від ВВП.

20 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до проєкту Закону України" Про Державний бюджет України на 2022 рік "за статтями, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".