Батько "пермського стрілка" Бекмансурова воював на Донбасі в складі російських окупаційних сил, - сусід
Про це сусід сім'ї Бекмансурових розповів на умовах анонімності російському виданню "Знак", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - розповів чоловік.
За його словами, майбутній "пермський стрілок" з дитинства бачив зброю: "кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти". "38 тис. рублів на рушницю, з яким Бекмансуров прийшов сьогодні до університету, - продовжив співрозмовник, -дали йому влітку "власні батьки". "Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати її", - додав співрозмовник.
Мати Тимура Бекмансурова, за словами сусіда, "якийсь великий керівник".
Зазначимо, що посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, написав на своїй сторінці в Twitter: "Батько стрілка з пермської школи був найманцем на Донбасі, де вбивав українців. Така ось російська династія".
Нагадаємо, молодик влаштував 20 вересня стрілянину в Пермському державному університеті. Шестеро людей загинули, ще 28 дістали поранення.