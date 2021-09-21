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Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев

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Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев
В рамках податкової амністії державний бюджет вже отримав 1,5 мільйона гривень. В цілому українці подали "нульову декларацію" про активи на 30 мільйонів гривень.

Про це розповів глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що процес сплачення таких платежів до державного бюджету триває декілька днів. "Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму — люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.

Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен." Это чудо хоть самого себя слышит? 30 лямов гривен спасет Украину? Отзывайте зеледента с саммита. Тем более он там уже устал и спит прямо на мероприятии...
  • jklpqrs
    А поле, поле, поле, поле Чудес,
    Поле чудес в Стране Дураков.
    Крекс-пекс-фекс…
  • мальчиш-плохиш
    Ого какие деньжищи !!! Это ж аж 50 тыщ долларов. Теперь заживём.

    Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
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