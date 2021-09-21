Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев
Про це розповів глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що процес сплачення таких платежів до державного бюджету триває декілька днів. "Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму — люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується", — сказав Гетманцев.
Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.
Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.