У більшості медуніверситетів України чисельність вакцинованих співробітників - понад 80%, - МОЗ
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Станом на 20 вересня в більшості медичних університетів України чисельність вакцинованих співробітників становить уже понад 80%.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.
Серед лідерів вакцинації такі медичні університети:
Дніпровський - 91%
Полтавський - 91%
Буковинський - 88%
Харківський - 88%
Запорізький - 85%
Івано-Франківський - 85%
Тернопільський - 84%
Вінницький - 81%
НМУ ім. Богомольця - 81%.