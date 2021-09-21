У більшості медуніверситетів України чисельність вакцинованих співробітників - понад 80%, - МОЗ

Станом на 20 вересня в більшості медичних університетів України чисельність вакцинованих співробітників становить уже понад 80%.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

Серед лідерів вакцинації такі медичні університети:

Дніпровський - 91%

Полтавський - 91%

Буковинський - 88%

Харківський - 88%

Запорізький - 85%

Івано-Франківський - 85%

Тернопільський - 84%

Вінницький - 81%

НМУ ім. Богомольця - 81%.

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