Зустріч Зеленського зі "слугами народу" буде "фундаментальною", - прессекретар Никифоров

Зустріч президента України Володимира Зеленського з народними депутатами партії "Слуга народу", запланована на наступний тиждень, буде "багатоденною і фундаментальною".

Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була", - заявив Никифоров.

Попередня зустріч Зеленського з депутатами партії "Слуга народу" з метою проведення інтенсивного курсу Київської школи економіки відбувалася з 29 липня по 4 серпня 2019 року в трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya.

Як повідомила напередодні речник фракції Юлія Палійчук, президент України наприкінці наступного тижня збере депутатів із фракції "Слуга народу" та представників усіх гілок влади на велику робочу нараду, зазначивши, що це не буде партійним з'їздом і навчанням народних депутатів.

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Серед тем наради - обговорення досягнень за минулі два роки, стратегії влади на наступний рік, план законопроектних робіт. До участі в заході допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто має негативний ПЛР-тест.