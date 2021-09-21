Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура. ФОТО
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У Херсонській області на хабарі затримано командир дивізіону однієї з військових частин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, вказана посадова особа за надання клопотань командиру військової частини про заохочення підлеглих військовослужбовців з нагоди дня заснування військової частини вимагав від них хабарі.
21 вересня під час отримання хабаря в сумі 6 тис. грн, протиправні дії командира були припинені правоохоронцями.