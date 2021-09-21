Суддю з Мукачева засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар в 2 тис. грн, - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Мукачівського міськрайонного суду та колишньому начальнику юридичного відділу об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тис. гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Суд, зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ в ході досудового розслідування, підтримав позицію прокурорів САП та визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років", - наголошується в повідомленні.

Його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

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У САП нагадують, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.