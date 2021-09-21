Головні новини 21 вересня: Зеленський збирає "слуг", Україна в "жовтій" зоні карантину

Президент збирає депутатів "СН" на "фундаментальну" зустріч тривалістю кілька днів, Україна переходить з 23 вересня в "жовту" зону карантину, на суді у справі Шеремета представили висновки вибухотехніків, - головні новини 21 вересня.

Зеленський збирає "слуг"

Спочатку ЗМІ повідомили, що депутатів знову будуть кілька днів навчати - як в Трускавці, потім "слуга народу" Радуцький все спростував. А потім прессекретар партії підтвердила: нардепів монобільшості дійсно вивезуть на кілька днів за місто, тільки це буде не навчання, а зустріч в президентом. Прессекретар Зеленського Никифоров обіцяє, що вона буде "фундаментальною". На порядку денному - досягнення минулого, стратегія на майбутнє і "план законопроєктних робіт". Заплановано все на кінець місяця.

Поки ж Зеленський в ООН - взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї. А "слуги" шукають співпраці з "ОПЗЖ" - у всякому разі, в тому, що стосується голосування за законопроєкт про олігархів.

Україна в "жовтій" зоні карантину

З четверга життя зміниться - Україна перейде в "жовту" зону карантину. Обмеження повертаються - але на цей раз вони не поширюються на заклади, в яких персонал і відвідувачі вакциновані мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби. Підробленими сертифікатами про вакцинацію оголосили справжню війну - за них збираються ввести кримінальну відповідальність. Можливо і ще одне нововведення: міністр охорони здоров'я не виключає, що вакцинація може стати обов'язковою.

Президент США Байден тим часом в ООН закликав світ готуватися до неминучої нової пандемії.

Головний виконавчий директор "Нафтогазу" залишає посаду

Отто Ватерландер вирішив завершити роботу в компанії. Я "більше не відчуваю, що можу працювати ефективно", - пояснив він. Причиною звільнення Ватерландер називає розбіжності з главою правління "Нафтогазу" Вітренком.

Лероса допитали у справі про підпал

Сьогодні нардеп побував в поліції, говорили про відео, на якому він нібито обговорює організацію підпалу власного автомобіля. У п'ятницю він має ще один допит - в ДБР.

Суд у справі Шеремета

Прокуратура представила в суді висновки вибухотехнічної експертизи. Згідно з ними, маса вибухівки - 478,4 гр в тротиловому еквіваленті, вибуховий пристрій був заповнений нею наполовину. Адвокат сумнівається в об'єктивності дослідження і каже, що прокурори намагаються довести, ніби "саме міна МОН-50 пов'язана з вчиненням цього страшного злочину".

Топаза звільнили від відповідальності

Мова про викрадення майданівця Владислава Іваненка в січні 2014 року. Тітушки викрали його і катували, а потім відпустили. Топаз проходив по цій справі як співучасник, але справу закрили, а його самого звільнили в зв'язку із закінченням строків давності.

Мінкульт хоче скасувати перенесення вихідних у зв'язку зі святами

Для цього міністерство розробило законопроєкт. Він передбачає, що в році буде 12 державних свят, 20 традиційних і 13 міжнародних, а також 7 скорботних днів. Законопроєкт передбачає, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.