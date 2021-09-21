Зеленський у США обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн ситуацію в Криму і "Північний потік-2". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Також він порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, що утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

На зустрічі Зеленський і президент Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, проведення якого заплановано на 12 жовтня цього року в Києві. Глава держави підкреслив, що визнання європейської перспективи і подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС - серед ключових пріоритетів нашої держави.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки в Європі. Зеленський підкреслив, що проєкт "Північний потік - 2" є перш за все викликом для європейського регіону.

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Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку - 2", а також інших питань, пов'язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.