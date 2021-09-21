Чоловіка, який напав на кореспондента "Букв", засудили до 1 року умовно

Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві й засудив до умовного терміну на один рік Михайла Шаланкевича. 21 липня він побив фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного.

Про це повідомляють "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Шаланкевича винним у хуліганстві і призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі, а також звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

"Михайло Шаланкевич (відомий під прізвиськом "Ганс") у 2018 році був засуджений у Російській Федерації до 6 років позбавлення волі за розбій і хуліганство у складі угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), але відпущений з зали суду. Останніх два роки перебуває в Києві, де навесні 2021 року, разом з ще одним громадянином РФ Денисом Дживовським, вчинив напад на хлопця та дівчину. Справа щодо цього нападу наразі розглядається Подільським районним судом міста Києва", - пишуть" Букви ".

Напад на кореспондента Кужельного стався 21 липня біля будівлі Шостого апеляційного адмінсуду, біля якого представники праворадикальних організацій вимагали депортувати з України анархіста Олексія Боленкова. Спочатку учасники протесту вимагали, щоб Кужельний не виконував редакційне завдання, а потім вдалися до фізичного насильства.

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