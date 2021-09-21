Зеленський передасть Ердогану список утримуваних Росією українців і обговорить способи їх звільнення, - Никифоров

В ході робочого візиту в США президент Володимир Зеленський обговорить з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН в підтримці територіальної цілісності України і Кримської платформи зокрема.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа та її підсумкова декларація засновані на резолюціях ООН. Говоритимуть про те, як підсилити зараз роль ООН у підтримці територіальної цілісності України, зокрема підтримці саме Кримської платформи", – зазначив речник президента.

Також Зеленський планує обговорити посилення економічного співробітництва.

У Нью-Йорку він проведе ряд зустрічей - з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками бізнес-кіл та потенційними інвесторами.

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З першою президент планує обговорити енергетичні питання, а з другим - економічні.

"Треба завершити підготовку та підписати угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною. Це значно посилить товарообіг між країнами. Також це військове співробітництво у галузі військово-морського флоту. Зокрема, можливо, обговорять постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва", – зазначив Сергій Никифоров.

Крім того, на зустрічі з лідером Туреччини обговорюватиметься гуманітарна ситуація в окупованому Криму.

"Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що Президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар", – розповів прессекретар Глави держави.