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Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами. ФОТО

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У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами з Американського єврейського комітету (American Jewish Committee).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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Зеленський зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських та євроатлантичних стандартів. "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, для нас вкрай важлива", - сказав він.

Президент підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

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"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - звернувся Зеленський до представників американського бізнесу.

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Як повідомляється, глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією на Донбасі і викликами в енергетичній сфері в контексті проекту "Північний потік - 2".

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Топ коментарі

  • KAISERWALD
  • vitaliymkua
    Лавина інвестицій накриє?
  • Myko
    Найкраща інвестиційна няня для Зеленського.

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