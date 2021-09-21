Новини • Агресія Росії проти України

Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

12 46630
Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН
Туреччина виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.

Про це заявив у виступі перед Генасамблеєю ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо", - сказав президент Туреччини.

Раніше в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Держдуми, що пройшли в Криму, не мають для Анкари юридичної сили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що Росія не сприймає цього, сподівається на зміну позиції Анкари з часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський передасть Ердогану список утримуваних Росією українців і обговорить способи їх звільнення, - Никифоров

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія зробить висновки із заяв Туреччини про невизнання виборів в Держдуму РФ в Криму, вони негативно позначаться на двосторонніх відносинах.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Реджеп ***** Эрдоган имеет стержень остальные перед Пу пластилиновые
  • Sophia-Maria Duglass
    Чемодан , вокзал , раша , кацап .

    Не фиг друзей Украины оскорблять
  • Senator S 01a656ec
    Фишка в другом....у Эрдогана есть подлинный Договор подрисаный в Константинополе....10 июля в 1774 году.... Кючук-Кайнараджийский Договор.... согласно которому РАБссия НИКТО....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини