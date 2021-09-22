Окупанти на 13 млрд рублів скорочують бюджет будівництва опріснювачів води у Криму

Російська влада пропонує скоротити майже на 13 млрд рублів обсяг коштів, передбачених на проєктування і будівництво опріснювачів в анексованому Криму, а також нових об'єктів водопостачання.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету РФ на 2022-2024 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначено в документі, в зв'язку з перенесенням терміну розробки "проєктно-кошторисної документації та будівництва споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу (без урахування вартості інженерної інфраструктури), а також відсутністю необхідності будівництва нових об'єктів водопостачання у 2022 році", пропонується скоротити виділення коштів із федерального бюджету на 1 млрд 184,8 млн рублів, у 2024 році – на 11 млрд 743,4 млн рублів.

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