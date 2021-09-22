Вибори до Держдуми РФ: аналітики виявили 14 мільйонів "аномальних" голосів за "Єдину Росію"

Незалежні фахівці, які вивчають статистику російських виборів, математично проаналізували офіційні підсумки голосування за депутатів Держдуми, виявивши приблизно 14 мільйонів "аномальних" голосів у результаті партії влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на французьке видання RFI.

Незалежний електоральний аналітик Сергій Шпилькин, який багато років вивчає статистку виборів в Росії, проаналізував оголошені ЦВК офіційні результати голосування.

Згідно з висновками Шпилькина, на минулих виборах до Держдуми реальна явка становила приблизно 38% (а не 51,68%, як заявив ЦВК). "Єдина Росія", за оцінками аналітика, отримали від менш ніж 31 до майже 33% голосів, а не майже половину (49,82%), як відзвітувала влади.

З трохи менш ніж 27,5 мільйона голосів офіційно зарахованих ЕдРу, 13 млн 807 тисяч Сергій Шпилькин називає "аномальними", припускаючи, що вони могли бути вкинуті або приписані. Тобто майже половина "офіційних" голосів за ЄР може виявитися фальсифікатом.

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Математик Олександр Боргенс у своєму аналізі офіційних результатів російського голосування 17-19 вересня дійшов схожих висновків. "У мене вийшло 14 079 555 аномальних голосів за ЄР і 36,85% коректований результат", - повідомив аналітик. У його оцінці із 26,3 млн голосів за ЄР "аномальних" - понад половина (53,5%).

Сергій Шпилькин зазначає, що картина на виборах-2021 майже не відрізняється від ситуації 2016 року. На минулих парламентських виборах, за оцінкою експерта, реальна явка на виборах була 36,5%, а не 47,8% (як заявляв ЦВК), а за єдиноросів було подано 40% голосів, а не офіційно оголошені 54,2%. Оцінка масштабу фальсифікацій у 2016 році - 12 млн "аномальних" голосів за ЄР із 28 млн (тобто 45% голосів тоді могли бути фальсифікатом).

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