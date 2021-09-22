Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Обидві зустрічі відбулися в штаб-квартирі ООН.
Під час розмов із Гутеррішем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації.
"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві, - сказав журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров. - На саміті Кримської платформи були представлені НАТО та ЄС, а представника ООН не було".
Никифоров нагадав, що Росія намагалася протидіяти включенню в порядок денний Генасамблеї питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", проте ГА більшістю голосів зберегла його в порядку денному і включила для розгляду на черговій сесії.
У розмові з Гутеррішем Президент, окрім політичних, порушив також "прагматичні" питання. ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн. Але, за його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН з постачання продовольства, окрім того, у нас розвинена IT-сфера.