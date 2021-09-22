"Росія є головною військовою загрозою для Батьківщини", - глава Північного командування ЗС США Ванхерк

Глава Північного командування Збройних сил США (NORAD) генерал Глен Ванхерк вважає, що Росія залишається основною військовою загрозою для США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виданню Air Force Magazine.

"Росія сьогодні є головною військовою загрозою для Батьківщини. Це не Китай, це Росія", - заявив Ванхерк

На його думку, хоча Китай є "довгостроковою екзистенціальною загрозою" для США, проте Росія становить велику загрозу в військовому плані.

"У кінетичному аспекті - підводні човни, бомбардувальники, крилаті ракети, такого роду можливості - Росія є основною військовою загрозою", - зазначив Ванхерк.

При цьому генерал назвав Росію і Китай "рівними в некінетичному аспекті - кіберпросторі".

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"Їх обох потрібно побоюватися", - додав глава NORAD.

Раніше генерал виступив на організованій Асоціацією ВВС США конференції.

Тут він назвав балістичні ракети ще однією формою стримування поряд з ядерною зброєю.

Ванхерк також підкреслив важливість інвестування ресурсів у поліпшення арктичних можливостей Америки.

"Щоб конкурувати в Арктиці, в цьому стратегічному середовищі, ви маєтк бути наполегливими. Ви маєте там бути присутнім. (...) Важливим є те, чи застосовуєте ви ресурси для вирішення цієї проблеми?" - заявив він.

"Якщо ми не збираємося вкладати ресурси в Арктику, бо збираємося вкладати ресурси десь ще, це ризик, на який підуть наші політики", - підсумував глава NORAD.