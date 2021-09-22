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Зеленський на зустрічі з діаспорою США: "Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства"

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Зеленський на зустрічі з діаспорою США: "Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства"
Президент Володимир Зеленський запевнив американців українського походження, що реалізує ідею подвійного громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що відбулася в Українському інституті Америки.

"Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський, зауваживши, втім, що із законом про подвійне громадянство "не все просто".

"Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі" - пояснив він, маючи на увазі Росію.

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Як повідомлялося, 20 вересня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до США. Президент прибув до Нью-Йорка для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН. 22 вересня заплановано його виступ у загальних дебатах.

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    руки геть від Конституції! Спочатку подвійників нахер з усіх влад!
  • Виктор Сотник
    Так у нас и 73% зескота, так что и нормальным людям надо стать скотом?
  • Storm UA
    Сначала зарплату учителям по $ 4000
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