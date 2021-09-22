Війська РФ чотири рази зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, війська РФ продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.

У бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

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"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

"Втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.