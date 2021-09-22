В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6754 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2175 осіб;
летальних випадків – 105;
одужало – 2095 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 36 642 осіб,
методом ІФА – 11 347 осіб,
експрес-тестами – 34 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 362 559 осіб;
одужало – 2 235 668 осіб;
летальних випадків – 55 161;
проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях", - розповіли в МОЗ.