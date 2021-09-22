За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 116 005 осіб, загалом - 6 435 427, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 246 164 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"116 005 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані - 47 503 людини.

Протягом доби працювали: 841 мобільна бригада, 2878 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень", - розповіли в МОЗ.





