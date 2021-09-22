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Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський

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Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на Генасамблеї ООН зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем і закликав його підтримати "Кримську платформу".

Про це Зеленський повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Закликав Генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН

Топ коментарі

  • Герхард
    Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

    Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
  • 5 копійок
    Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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