Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на Генасамблеї ООН зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем і закликав його підтримати "Кримську платформу".
Про це Зеленський повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави підкреслив, що під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Закликав Генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.