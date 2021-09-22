Закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його до України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на Генасамблеї ООН зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем і закликав його підтримати "Кримську платформу".

Про це Зеленський повідомив у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Закликав Генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.

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