Запобігання мілітаризації окупованого Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом сесії ГА ООН, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом заявив, що протидія агресії РФ і захист прав людини на окупованих територіях України повинні бути пріоритетом сесії ООН.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Абдуллою Шахідом наголосив, що захист прав людини на окупованих територіях України, запобігання мілітаризації Криму та протидія агресії РФ мають бути пріоритетом 76-й сесії Генасамблеї ООН", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що розраховує на тісну співпрацю та прийняття відповідних резолюцій, які ініціює Україна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН.

Також президент закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його в Україну.