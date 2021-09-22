Вибори в РФ показали, що Путін все більше боїться втратити владу, - Гельсінська комісія США
Про це йдеться в офіційній заяві Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Існує чимало доказів, що ці парламентські вибори можуть вважатися найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших – від заборони участі опозиційних кандидатів до вкидання бюлетенів та маніпулюваннями загальною кількістю голосів", - вказав голова Комісії сенатор Бен Кардін.
Він підкреслив, що Кремль укотре продемонстрував повне ігнорування норм і цінностей, які він зобов’язувався поважати: "Всупереч своїм міжнародним зобов’язанням російська влада невиправдано обмежила кількість міжнародних спостерігачів настільки, що ОБСЄ не могла контролювати ці вибори своїми перевіреними методами".
Співголова Комісії конгресмен Стів Коен заявив, що кремлівська верхівка позбавила росіян можливості вільно обирати опозиційних кандидатів, чим викрила свій страх втратити владу.
"З кожними виборами в Росії стає все менше й менше можливостей для інакомислення, що свідчить про дедалі більшу невпевненість Путіна у своїй здатності залишатися при владі без сторонньої допомоги", - підкреслив Коен.
Водночас конгресмен-республіканець Джо Вілсон привітав сміливість незалежних спостерігачів, які викривали махінації Кремля, а також знаходили численні докази нелегітимності виборів.