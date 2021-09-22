Президент Латвії Левітс в ООН: Російська кампанія військового залякування України триває - Києву необхідна підтримка міжнародної спільноти
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Продовження військової агресії Росії вимагає від міжнародної спільноти підтримки України.
Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку сказав президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська кампанія військового залякування України триває. Це підтверджує потребу у підтримці міжнародною спільнотою незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", - сказав Левітс.
За його словами, Латвія вбачає новоутворену Кримську платформу "важливим форматом для підтримки деокупації Криму у світовому порядку денному". "Ми закликаємо до найширшого можливого залучення міжнародної спільноти до Кримської платформи", - наголосив президент.