Глава Опішнянської ОТГ заявив про шантаж і тиск з боку Полтавської ОДА: Сказали, якщо відмовлюся віддати землю, то буде "по-поганому"

Глава ОТГ розповів, що йому пропонували віддати гектари земель людям із Харківщини. Така пропозиція нібито надійшла від імені заступника голови Полтавської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Опішнянської об'єднаної територіальної громади Микола Резник.

Глава ОТГ розповів, що кілька місяців тому йому зателефонував один з перших осіб з ОДА і сказав, що до нього прийдуть люди, "які запропонують прогресивні ідеї".

"І дійсно через декілька днів, до мене зателефонували люди, які представились інвесторами з Харківщини. Прийшли до мене в кабінет, спочатку повідомили мені, що вся земля тепер належить громадам і треба правильно нею розпоряджатись, а правильно це віддати їхнім людям (фіз.особам з Харкова) по 2 гектари і поклали на стіл 500 кольорових викопіювань зроблених на карті нашої громади на 1000 Га землі.Поля, ліси, балки, все підряд. Коли я запитав кого вони представляють, вони перепитали чи телефонував мені один з заступників голови з Полтавської обласної державної адміністрації, я сказав що так", - розповів Резник.

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"Мій співрозмовник продовжив і повідомив мені, що якщо я погоджуся віддати всю землю, то можу розраховувати на усіляку підтримку з боку ОДА, на всілякі субвенсіі з держ бюджету, ДФРР (кошти на ремонти) та інше. Якщо ж відмовлюся то буде "по-поганому", як саме не уточнили. Я відмовився, бо роздати землю харків’янам - не моя історія", - додав він.

Коли прийшов час подачі проєктів на ДФРР (кошти з гос.бюджета) проєктний відділ ОТГ як зазвичай подав онлайн-заявку - термомодернізація опорного закладу, але допустив помилки, про що чесно повідомив листом і попросив не враховувати заявку цього року.

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"Але до мене зателефонували знову люди і попросили зустрітись. Зустріч була пізно ввечері в Полтаві на заправці. Ці особи представились друзями і повідомили або я даю 100 Га землі або вони заводять кримінальну справу проти селищної ради, за підробку документів під час подачі електронної заявки в ОДА. Звісно, я знову відмовився. І все б нічого, я навіть було подумав , що можливо ті люди прикривались "чесним ім’ям" заступника голови Полтавської ОДА. Але на днях ,я дізнаюсь, що на посадових осіб Опішнянської селищної ради написана заява і підписана знаєте ким? Так правильно тим самим заступником голови Полтавської ОДА. Все відбулося так як і говорили ті люди котрі вимагали землю", - розповів глава ОТГ.

За його словами, до багатьох главам ОТГ приходили ці люди: "Частина здалася і почала виконувати вимоги і віддавати землю, але є частина, яка не погоджується з таким станом речей. Ми пережили часи Януковича, не мовчали і не боялися, переживемо і це. Такими темпами через пару років Полтавщина залишиться без землі".