Ідеологом "деолігархізації" став олігарх Коломойський, - ексглава РНБО
Про це заявив ексміністр фінансів, колишній голова РНБО Олександр Данилюк.
"Саме Коломойський став основним ідеологом такої конструкції. Поки він очікує запиту на екстрадицію до США, а також рішення Лондонського суду, його мета – максимально задобрити президента, аби уникнути екстрадиції, підсилити вплив на правоохоронні структури та відволікти увагу від себе на імітацію загальної боротьби з олігархами", - вважає Данилюк.
Він наголосив, що замість політичних і економічних реформ, Офіс Президента обрав курс на побудову авторитаризму.
"Кульмінацією стала вчорашня кристалізація коаліції "узурпації" – "Слуга Народу", групи "Довіра" та "За майбутнє". Тобто Офіс, Коломойський та гроші. Мета цього альянсу на найближчий час – змінити керівництво парламенту на лояльне, а також зробити олігархів залежними від волі Офісу шляхом прийняття "деолігархічного" закону та отримати контроль над медіа", - зазначив Данилюк.
Ексглава Мінфіну вважає, що після голосувань 23 вересня за проект Зеленського-Коломойського країна може опинитися в новій реальності.
"Хоч останніми роками за Лукашенком закріпилося звання "останній диктатор Європи", але на наших очах і вже у нашій країні підростає новий, який чітко користується прикладом раннього Путіна та Лукашенка", - додав Данилюк.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада може розглянути проєкт закону про олігархів. Для цього в парламенті виникла коаліції депутатів Коломойського і "Слуг Народу", вважає нардеп Олексій Гончаренко.
Проти закону різко виступили всі опозиційні фракції, вказавши на його антиконституційність. Єдина мета закону, на їх переконання полягає, в узурпації влади і встановлення контролю над ЗМІ.