За добу від коронавірусу в Києві померли три людини, виявили 465 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 465 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 231 117), зафіксовано три летальні випадки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 266 жінок віком від 18 до 93 років, 147 чоловіків віком від 18 до 88 років, 18 дівчаток від 3 до 17 років і 25 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (загалом 5345).

За добу до лікарень Києва госпіталізували 81 хворого на коронавірус і 70 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

138 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 219 528).

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Найбільше випадків захворювання зафіксували в таких районах: Деснянському (72), Дніпровському (71) та Святошинському (62).