Разумков мусить розібратися, чому депутатів від опозиції не пускають на засідання ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп "Батьківщини" Наливайченко

Спікер Дмитро Разумков після виходу на роботу повинен розібратися, чому народних депутатів опозиції не пускають на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розглядає справу "вагнерівців".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам в ВРУ сказав нардеп "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

Він зізнався, що не знає, чи ходять депутати його фракції на засідання ТСК.

"Але я чув, що представники "ЄС" і "Голосу" туди ходять. Нас обурило те, що їх не допускають на засідання, незаконно обшукують. По-перше, представники УДО повинні припинити це беззаконня. По-друге, ми очікуємо, щоб спікер видужав і втрутився в цю ситуацію і розібрався, хто перешкоджав присутності народних депутатів на ТСК", - підкреслив Наливайченко.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.