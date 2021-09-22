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Якщо закон про олігархів розглядатимуть з порушенням регламенту, то не мовчатимемо, готуємо креативний підхід, - нардеп "Голосу" Железняк

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Якщо закон про олігархів розглядатимуть з порушенням регламенту, то не мовчатимемо, готуємо креативний підхід, - нардеп "Голосу" Железняк
Опозиція перешкоджатиме, якщо під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію буде порушення регламенту.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ми готуємо креативний підхід. В тому числі зі спецефектами. Точно мовчати не будемо. Я зараз говорю не тільки про фракцію "Голос". Думаю, інші фракції приєднаються", - зазначив він.

За словами нардепа, поки точно невідомо, коли в залі буде цей законопроєкт, тому що влада знає про такі плани опозиційних фракцій.

"Але не турбуйтеся. Ми обов'язково підготуємося", - підкреслив політик.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Ну достали уже клоуны зеленые.Что вообще несет Украине это ноу-хау с зеленой помойки?
  • Ан Мур
    Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
  • Ан Мур
    от просто цікаво - звідки ти взяв, що саме оці особи мають роздавати бабло? Тому що ти вирішив, що вони олігархи? А якщо я вирішу, що ти олігарх - може, також пожертвуєш мільон?
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