Ердоган на Генасамблеї ООН: Пандемія показала, що людство з тріском провалило тест на солідарність
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише ABC News.
Він зазначив, що пандемія стала нагадуванням, що весь світ - "частина великої родини".
"Однак випробування на солідарність, якому нас піддали, було з тріском провалено", – сказав Ердоган.
Він також заявив про "вакцинальний націоналізм", який вважає "ганьбою для людства". За словами Ердогана, слаборозвинені країни і бідні верстви суспільства опинилися кинутими напризволяще перед обличчям пандемії.
Також під час свого виступу Ердоган говорив про кліматичну кризу, глобальне потепління, міграційну кризу і війну в Сирії. Президент Туреччини також висловив підтримку територіальної цілісності України і заявив про невизнання анексії Криму.
Нагадаємо, після 76-ї сесії Генасамблеї ООН Ердоган провів зустріч в США з президентом Володимиром Зеленським. Лідери обговорили гуманітарну ситуацію в Криму і те, як Туреччина може сприяти звільненню незаконно утримуваних окупантами осіб, в тому числі кримських татар.
Туреччина заявила, що не визнає результати проведених у тимчасово окупованому Росією українському Криму "виборів" до Державної думи РФ.