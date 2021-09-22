Зеленський передав Гутеррішу список із майже 450 українських політв'язнів, утримуваних Росією

У межах участі в 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Зеленський передав йому список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський під час зустрічі наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі в подоланні глобальних викликів.

"Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент передав Генеральному секретарю ООН список із майже 450 українців, які утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша про сприяння у звільненні ув'язнених.

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Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

"Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають", – повідомив Володимир Зеленський.