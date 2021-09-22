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Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

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Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ
Медпрацівниця разом зі знайомим виготовляла міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру. За псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.

Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
  • Solomon c5c4359c
    Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    ...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

    А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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