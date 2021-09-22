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Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли на Київщині, поранений водій машини.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Скоєно замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського. Його машина обстріляна з автоматичної зброї на дорозі в Київ, коли він виїжджав зі свого будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція веде розшук злочинців.

Відео PavlovskyNews

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Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 01
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 02
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 03
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 04
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 05
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 06
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 07
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 08
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 09
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 10
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 11
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Присоединяюсь к сожалениеям.

    Совет стрелявшему-сходи к окулисту и почаще бывай в тире.
  • Рома Маестро
    конченная шмара! в ней столько же "украинского" как в ермаке и зеленском!!!
  • Підлога Маккартні
    Стрелок, как же ты мог промахнуться?
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