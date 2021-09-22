Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли на Київщині, поранений водій машини.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Скоєно замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського. Його машина обстріляна з автоматичної зброї на дорозі в Київ, коли він виїжджав зі свого будинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція веде розшук злочинців.
Відео PavlovskyNews
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ