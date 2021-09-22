Поліція про обстріл машини Шефіра: В авто влучило понад 10 куль, оголошено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Оксана Блищик.
"Це сталося біля села Лісники. В автомобіль влучило понад 10 куль, зараз триває огляд, поки не розуміємо. У машині було двоє людей, водій постраждав. Проводимо спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Приблизно о 10 годині це було, скільки їх (нападників. - Ред.) було, що було, поки що не можу нічого сказати", - розповіла вона.
За даними поліції, у водія поранення, проте його серйозність поки невідома. Шефір поранення не зазнав.
Відомо також, що вогонь по автомобілю відкрили з кущів з автомата Калашникова. Крім того, стріляли з місця, яке недоступне камерам відеоспостереження.
Водночас Нацполіція у Facebook просить усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох людей, повідомляти в поліцію на 102.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.