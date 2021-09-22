Поліція про обстріл машини Шефіра: В авто влучило понад 10 куль, оголошено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж

В автомобіль помічника президента Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі, правоохоронці оголосили операцію "Сирена".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Оксана Блищик.

"Це сталося біля села Лісники. В автомобіль влучило понад 10 куль, зараз триває огляд, поки не розуміємо. У машині було двоє людей, водій постраждав. Проводимо спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Приблизно о 10 годині це було, скільки їх (нападників. - Ред.) було, що було, поки що не можу нічого сказати", - розповіла вона.

За даними поліції, у водія поранення, проте його серйозність поки невідома. Шефір поранення не зазнав.

Відомо також, що вогонь по автомобілю відкрили з кущів з автомата Калашникова. Крім того, стріляли з місця, яке недоступне камерам відеоспостереження.

Водночас Нацполіція у Facebook просить усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох людей, повідомляти в поліцію на 102.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.

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