Обстріл автомобіля Шефіра пов'язуємо з протидією політиці Зеленського щодо боротьби з олігархами, - радник глави ОП
Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на значне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - йдеться в повідомленні.
Подоляк назвав обстріл автомобіля Шефіра "відкритим, навмисним і вкрай жорстким нападом, який не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".
"Просто зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи - пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування... Безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть іще жорсткіші антиолігархічні й антикримінальні рішення влади", - підкреслив радник глави ОП.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.
У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.
Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".