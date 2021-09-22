Обстріл автомобіля Шефіра пов'язуємо з протидією політиці Зеленського щодо боротьби з олігархами, - радник глави ОП

Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра пов'язаний з агресивною кампанією протидії активній політиці глави держави Володимира Зеленського щодо зниження впливу олігархів на суспільні процеси.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на значне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - йдеться в повідомленні.

Подоляк назвав обстріл автомобіля Шефіра "відкритим, навмисним і вкрай жорстким нападом, який не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".

"Просто зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи - пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування... Безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть іще жорсткіші антиолігархічні й антикримінальні рішення влади", - підкреслив радник глави ОП.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.

У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.

Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".

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