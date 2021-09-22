Новини • Замах на Шефіра

Шефір у безпечному місці, живий-здоровий, але в шоковому стані. Упевнений, що стріляли в нього. У водія три вогнепальні поранення, - Арахамія. ВIДЕО

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Глава фракції "СН" Давид Арахамія мав двохвилинну розмову з Сергієм Шефіром після того, як його машину обстріляли.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Все нормально, живий-здоровий", - розповів Арахамія.

За словами голови фракції "СН", йому не відомо, чи надходили Сергію Шефіру погрози.

Відповідаючи на питання, чи знає президент Володимир Зеленський про те, що трапилося, нарадеп підкреслив: Там, (в Америці. - Ред.) глибока ніч. Ми всі написали повідомлення, як тільки прокинеться - відразу про це дізнається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія

Депутат поінформував, що за даним інцидентом вже відкрито кримінальне провадження.

Арахамія зазначив, що інцидент трапився, коли Шефір їхав на роботу.

"У 50% випадків він сам їздить за кермом, а в 50 - з водієм .... На нього було скоєно напад, машина була розстріляна з автоматичної зброї, на скільки мені відомо, водій отримав три вогнепальні поранення, госпіталізований. Сам Сергій Нахімович цілий, поліція миттєво відреагувала, його пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце. Станом на зараз проводиться спецоперація з перехоплення", - додав він.

Арахамія заявив, що Шефір у шоковому стані і припускає, що стріляли по ньому, а влучили у водія.

"Моя особиста думка, враховуючи, що він часто їздить сам, могли через скло не побачити і переплутати його з водієм", - підсумував політик.

Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій.

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Навіть не знаю на яких ідіотів розрахована ця вистава.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так хотіли влучити в шефіра, що кулі дістались тільки водію ....

    Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Хватит уже этот цирк разыгрывать, зеленое шапито сплошное. 10 дырок в машине, только водитель пострадал. 2 кг тротила и делов-то.
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