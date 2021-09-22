Рада доручила Кабміну проаналізувати забезпечення громадян України житлом. Термін - три місяці

Верховна Рада України 22 вересня ухвалила в цілому проєкт постанови №5251 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Гордон".

За ухвалення постанови проголосувало 343 нардепи. Постанова доручає Кабміну України у тримісячний строк проаналізувати стан забезпечення громадян житлом, а також наявність коштів, необхідних для цього.



У тексті постанови йдеться про те, що депутати доручили уряду зібрати інформацію про повний загальний середній і максимальний термін перебування на обліку громадян і динаміку просування житлової черги з 1991 року, а також статистику надання житла протягом останніх 10 років.



За результатами цього аналізу планують розроблення урядової програми забезпечення реалізації права громадян на житло.



Під час обговорення постанови нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що в документі є відсилання до житлового кодексу часів СРCР.



"Ми досі не декомунізували наше законодавство. 30 років відсвяткували незалежній Україні, а все посилаємося на законодавство УРСР", – додав він.

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Із ним погодився колишній міністр із питань житлово-комунального господарства, народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

"Гроші треба виділяти, держпрограма має з'явитися. А для того, щоб вона з'явилася, має бути замінений старий житловий кодекс. До речі, президент [України Володимир Зеленський] доручив розробити його", – зазначив він.



Перед голосуванням за проєкт постанови перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук погодився з ініціативою кількох нардепів декомунізувати житловий кодекс України.



"Я абсолютно погоджуюся і дуже сподіваюся, що зал у єдиному пориві підтримає у другому читанні закон про дерадянізацію українського законодавства, де один із пунктів є зміна житлового кодексу УРСР, а також надання конкретного доручення Верховній Раді про розробку відповідного проєкту із чітко зафіксованими строками", – сказав він.

Нагадаємо, уряд України в січні затвердив постанову про програму "Доступна іпотека 7%", яка передбачає здешевлення вартості іпотечних кредитів. Запуск програми відбувся 1 березня.



Програма надає можливість громадянам із відносно невисоким рівнем доходів отримати житло в кредит із частковою компенсацією відсотків державою, зазначило Міністерство фінансів.



В Офісі Президента України пояснили, що за цією програмою в іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року. Максимальний термін іпотеки становитиме 20 років, а мінімальний початковий внесок – 15% від вартості житла.