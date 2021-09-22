Зеленському повідомили про замах на Шефіра, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський був оперативно поінформований про замах на його першого помічника Сергія Шефіра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
У Нью-Йорку, де перебуває Зеленський, на момент скоєння нападу була глибока ніч.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.
У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.