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Зеленському повідомили про замах на Шефіра, - ОП

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Зеленському повідомили про замах на Шефіра, - ОП
Президент України Володимир Зеленський був оперативно поінформований про замах на його першого помічника Сергія Шефіра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

У Нью-Йорку, де перебуває Зеленський, на момент скоєння нападу була глибока ніч.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.

У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
  • Підлога Маккартні
  • Сергей Ворлог
    Хотели кока а съели кука.

    А нас хотели в шефира а попали в шофера.
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